Ce portar a comis gafa anului in fotbalul romanesc VIDEO

1-0, min. 52: Horj l-a faultat in careu pe Negut si Daniel Popa a transformat penaltiul dictat de arbitru;1-1, min. 72: Avand mingea in maini, portarul Aioani a "degajat-o" patru metri, pana in picioarele lui Valente, care a inscris cu usurinta.Mihai Aioani este unul dintre portarii de viitor ai Romaniei, alaturi de gafeurul Vlad de la FCSB . "E ceva neasteptat si pentru mine. Nu am avut vreo greseala care sa duca la gol in acest sezon. Spre surprindere mea, lipsa experientei si-a pus amprenta asupra fazei. Pana si cei mai mari portari gresesc. Merg mai departe si sper sa nu se mai intample. Este greu si pentru noi, mergem de colo colo, stam numai in autocar, s-a acumulat si oboseala", a declarat Aioani, la TV Telekom Sport.