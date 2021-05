Liga 1, play-out: a cincea victorie la rand pentru Dinamo. "Cainii" n-au scapat inca de retrogradare si spera la cupele europene

Au marcat: Ndiaye '59 / Mihaiu '12, Sorescu '82. In urma acestui rezultat, Dinamo a facut un pas mare spre evitarea retrogradarii , avand nevoie de un egal in ultima etapa, acasa cu Chindia, pentru a nu depinde de celelalte rezultate in lupta pentru evitarea locului 7 (de baraj), ocupat momentan de Voluntari.De asemenea, daca va incheia sezonul in spatele Chindiei, peste FC Arges si Viitorul (echipe care au licenta), Dinamo va juca impotriva targovistenilor in primul baraj pentru Conference League. Invingatoarea acestei dispute va intalni o formatie din play-off intr-un al doilea baraj, decisiv pentru participarea in cupele europene.FC Arges: Greab - Tofan, Turda, Boldor, Musat (Nastasie '72) - Meza Colli, Serban (Palic '34) - Dumitru (Grecu '72), Honciu, De Jonghe - Mitoi (Ndiaye '13, Teles '73). Antrenor: Mihai IanovschiDinamo: Esanu - Bejan, Puljic, Albentosa - Sorescu, Achim (Fabbrini '78), Anton, Gol, Filip (Radu '90+2) - Mihaiu (Morsay '62), Nemec (Grigore '90+2). Antrenor: Dusan Uhrin.Cartonase galbene: De Jonghe '43, Ndiaye '45+2 / Mihaiu '58, Albentosa '80, Grigore '90+3Arbitri: Andrei Chivulete - Bogdan Gheorghe, Adrian Vornicu - Vlad BabanObservatori: Marian Bucurescu, Iosif OlahClasamentul play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 35 de puncte, 2. FC Arges - 31, 3. UTA - 31, 4. Dinamo - 30, 5. FC Viitorul - 29, 6. Gaz Metan Medias - 29 7. FC Voluntari - 27, 8. Astra Giurgiu - 24, 9. FC Hermannstadt - 23, 10. Poli Iasi - 20.In ultima etapa au loc meciurile: Gaz Metan - Iasi, Voluntari - UTA, Viitorul - Astra, Dinamo - Chindia si Hermannstadt - FC Arges.Ultimele doua echipe retrogradeaza direct, iar locurile 7 si 8 vor juca "baraje".