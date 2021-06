Dezvaluiri dureroase ale unui fost fotbalist din Liga I: "Toti colegii m-au scuipat"

Este vorba de Florin Lovin , fost fotbalist la Bacau, Steaua sau Astra. El a vorbit la DigiSport despre momentul care a marcat startul carierei lui, unul extrem de dureros."Cand am debutat la Bacau, am intrat in minutul 90. Jucam cu FC Nationalul in ultima etapa si trebua sa facem egal ca sa ia Dinamo campionatul. Aveam o prima indirecta astronomica.Am gresit in minutul 91, am dat pe langa minge si a dat Adi Matei gol.A venit tot vestiarul si m-a scuipat, mi-au spus ca nu o sa mai aiba bani de vacanta,Va dati seama ce e in sufletul unui copil de 18 ani sa gresesti si te scuipe un vestiar intreg. Singurul jucator care mi-a luat apararea a fost Cristi Ciocoiu, care ii certa pe agresori si mi-a zis ca o sa am o cariera lunga si frumoasa".