Liga 1, play-out: meci-spectacol intre Gaz Metan si Voluntari. Ocazii monumentale de ambele parti

Oaspetii au deschis scorul prin cehul Lukas Droppa (25), fost jucator la Gaz Metan, care a deviat cu calcaiul mingea centrata de Ion Gheorghe. Mediesenii au egalat chiar inainte de pauza, prin Vlad Morar (45+1), care a evoluat la Voluntari.Gazdele au avut doua suturi periculoase prin Ronaldo Deaconu (35, 36), dar portarul Victor Rimniceanu a fost la post.Gaz Metan a mai avut o bara, prin Nasser Chamed (60), iar Ricardo Valente a sutat peste poarta goala din 9 metri (73).Ilfovenii au ratat prin Ricardinho (71), sutul sau fiind respins de Razvan Plesca, iar oaspetii au cerut penalty la un duel intre Plesca si Igor Armas. Apoi, Viktor Angelov (81) a trimis peste din coltul careului mic, iar Gabriel Tamas a reluat putin alaturi cu capul (88).In sezonul regular, cele doua echipe si-au impartit victoriile, Voluntari a castigat cu 2-1 in tur, iar Gaz Metan s-a impus cu 2-0 la Medias.Gaz Metan e neinvinsa de patru etape, in care a obtinut o victorie si trei egaluri.FC Voluntari are doua egaluri si un esec in ultimele trei partide.