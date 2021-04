S-au stabilit ultimele doua calificate in play-off-ul Ligii 1. Cum s-a incheiat duelul la distanta dintre Botosani, Clinceni si Chindia

Academica a invins-o pe Dinamo cu scorul de 3-1, dupa ce ilfovenii au marcat golurile in primele 17 minute. Raul Rusescu (4) a deschis scorul, in urma unui corner, Andrei Cordea (11) a majorat diferenta cu un sut la coltul lung, iar francezul Thibault Moulin (17) a reusit primul sau gol in Liga I direct din corner.Golul de onoare al lui Dinamo a fost semnat de Ricardo Grigore (73), dupa un corner.Dinamo a avut doua mari ocazii de gol, dar Robert Moldoveanu a ratat incredibil din 6 metri, cu poarta goala (48), iar Vlad Achim (49) a trimis in transversala. Dinamo a terminat meciul in zece oameni, dupa ce fundasul Marco Ehmann a fost eliminat pentru fault in postura de ultim aparator (90+3). FC Botosani a remizat cu FC Voluntari, 1-1 (1-0), in deplasare. Nord-macedoneanul Stefan Askovski (20) a deschis scorul pentru oaspeti, iar cehul Lukas Droppa (52) a egalat dupa pauza. A fost primul gol al lui Droppa pentru Voluntari.FC Arges a invins-o pe Chindia cu 3-1 (0-1), la Pitesti. Echipa antrenata de Emil Sandoi a deschis scorul prin Denis Dumitrascu (30), cu un sut splendid din marginea careului. Gazdele au egalat dintr-un penalty usor acordat la un duel intre Dumitrascu si Ionut Nastasie. Golgheterul Cephas Malele a marcat din lovitura de pedeapsa (55). Ionut Nastasie (77) a adus echipa gazda in avantaj, iar atacantul elvetian de origine angoleza a inchis tabela (88), cu al 14-lea sau gol din acest sezon.FC Dinamo Bucuresti - FC Academica Clinceni 1-3 (0-3), Stadion "Dinamo" - BucurestiAu marcat: Ricardo Grigore (73), respectiv Raul Rusescu (4), Andrei Cordea (11), Thibault Moulin (17).Cartonas rosu: Marco Ehmann (Dinamo, 90+3).Arbitru: Horatiu Mircea Fesnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenti: Valentin Avram (Bucuresti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); arbitru de rezerva: Iulian Dima (Bucuresti)Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA , Constantin Statescu (Bucuresti) - LPF FC Voluntari - AFC Botosani 1-1 (0-1), Stadion " Anghel Iordanescu " - VoluntariAu marcat: Lukas Droppa (52), respectiv Stefan Askovski (20).Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galati); arbitri asistenti: Bogdan Gheorghe (Bucuresti), Mihai Marius Marica (Bistrita); arbitru de rezerva: Claudiu Marcu (Constanta)Observatori: Corneliu Fecioru (Bucuresti) - CCA, Mircea Calin (Bucuresti) - LPFFC Arges - AFC Chindia Targoviste 3-1 (0-1), Stadion " Nicolae Dobrin " - PitestiAu marcat: Cephas Malele (55 - penalty, 88), Ionut Nastasie (77), respectiv Denis Dumitrascu (30).Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenti: Vasile Marinescu (Bucuresti), Ovidiu Artene (Vaslui); arbitru de rezerva: Sebastian Coltescu (Craiova)Observatori: Nicolae Grigorescu (Timisoara) - CCA, Eduard Alexandru (Ploiesti) - LPF