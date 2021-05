Liga 1, play-out: Chindia ramane singura echipa neinvinsa. Targovistenii, ca si calificati in barajul pentru cupele europene

Chindia a deschis scorul din penalty, prin Daniel Popa (52), dupa un fault comis de Razvan Horj la Cristian Negut.Gaz Metan a reusit egalarea cu sansa, prin portughezul Ricardo Valente (73), dupa un luft al portarului Mihai Aioani.Gaz Metan nu a mai pierdut de patru etape, in care are doua victorii si doua egaluri.In clasament, Chindia are un avand de sase puncte fata de a doua clasata, FC Arges, si poate fi considerata prima echipa care va juca in barajul pentru Conference League.