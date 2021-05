Nu mai e loc de surprize. Cele doua echipe din play-out care vor juca "baraj" pentru cupele europene

Au marcat: Cr Dumitru '24, Draghici '84, Malele '90.1-0, min. 24: Cristian Dumitru a marcat cu un sut din sapte metri, dupa o pasa primita de la Honciu2-0, min. 84: Draghici a inscris cu capul, dupa ce mingea a ajuns la el din bara, dupa un sut al unui coechipier.3-0, min. 90: Malele a stabilit scorul final dupa o incursiune pana in careul oaspetilor, cu un sut la coltul lung.Clasamentul play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 34 de puncte, 2. FC Arges - 31, 3. UTA - 28, 4. Gaz Metan Medias - 26, 5. Dinamo - 24, 6. Astra Giurgiu - 24, 7. FC Viitorul - 23, 8. FC Voluntari - 23, 9. FC Hermannstadt - 20, 10. Poli Iasi - 17.In barajul pentru Europa se califica primele doua clasate care au primit licenta (UTA, Gaz Metan, Voluntari, Hermannstadt si Poli Iasi n-au drept de joc in cupele europene), cu conditia sa termine pe locurile 1-4 in play-out.Invingatoarea acestui meci care se prefigureaza intre Chindia si FC Arges va disputa "barajul" decisiv cu ultima echipa din play-off care va obtine drept de participare in Conference League (locul 4 sau locul 3, daca CSU Craiova nu castiga Cupa).