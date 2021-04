Liga 1, play-out: Chindia trece pe primul loc dupa victoria cu Hermannstadt. Sibienii, la coada plutonului

Golurile au fost marcate de Dumitrascu '31 si Florea '47. Cu acest rezultat, targovistenii trec pe primul loc in play-out , cu 23 de puncte, in timp ce Hermannstadt e ultima, cu 13 puncte, la egalitate cu Poli Iasi Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Iacob, Celea, C. Dinu - Yameogo (Neicutescu '89), Rata (Kocic '75), Dulca, Dumitrascu - D. Popa, Florea (Berisha '79). Antrenor: Emil SandoiHermannstadt: Cristiano - Belu-Iordache (Matel '53), Viera (Dalbea '76), Scarlatache, Oprut - Alhassan (Yazalde '53), Pires, Aosman - Bagaric, Mayoral (Sebaihi '76), Buzan (Petrescu '16). Antrenor: Eugen BezaCartonase galbene: Dulca '43 / Viera '47, Petrescu '90+1Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru - Mircea Orbulet, Marius Badea - Iulian DimaObservator: Iosif Olah