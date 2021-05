Liga 1, play-out: se stie prima echipa retrogradata matematic. Se intoarce in divizia secunda dupa 7 ani

Golul a fost marcat de Alhassan '78. In urma acestui rezultat, Poli Iasi nu mai are sanse de a evita retrogradarea, urmand sa revina in liga secunda dupa sapte ani petrecuti in elita.Poli Iasi: Brinza - Onea, De Iriondo (Zaharia '87), Baxevanos, Busu - Gaitan (Cristea '87), Passaglia - Platini, Vanzo (Vega '69), Stan (Popadiuc '5) - Zajmovic (Cana '87). Antrenor: Nicolo Napoli Hermannstadt: Cristiano - Matel, Viera, Scarlatache, Oprut - Belu (Bagaric '74), Dalbea, Addae (Alhassan '74), Buzan (Petrescu '14) - Mayoral, Yazalde (Pires '83). Antrenor: Eugen BezaCartonase galbene: Brinza '28, Busu '83, Cana '90+5 / Petrescu '37, Scarlatache '51, Pires '90+2, Cristiano '90+2Arbitri: Sebastian Coltescu - MIrcea Orbulet, George Neacsu - Marin Barbu;Observator de arbitri : Costin TomaPartida Astra Giurgiu - FC Voluntari are loc tot sambata, de la ora 16.30.Meciurile UTA Arad - Gaz Metan Medias si FC Arges - Dinamo se vor disputa duminica. Clasamentul play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 35 de puncte, 2. FC Arges - 31, 3. Gaz Metan Medias - 29, 4. FC Viitorul - 29, 5. UTA - 28, 6. Dinamo - 27, 7. Astra Giurgiu - 24, 8. FC Voluntari - 24, 9. FC Hermannstadt - 23, 10. Poli Iasi - 20.