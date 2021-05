Liga 1, play-out: UTA a dat lovitura pe terenul Astrei. Finalul de meci a fost dramatic

Oaspetii au deschis scorul prin David Miculescu (21), Astra a reusit egalarea prin George Merloi (81), jucator introdus pe gazon in min. 72, dar UTA a obtinut victoria prin golul reusit de fundasul brazilian Erico Da Silva (89) , cu capul din cornerul executat de conationalul Roger.Aradenii au avut o mare ocazie in min. 13, cand atacantul Valentin Buhacianu a scapat pe contraatac, dar si-a prelungit mingea si a sfarsit prin a comite fault asupra portarului David Lazar, primind doar un cartonas galben. UTA a mai avut o ocazie pana la pauza, prin Ioan Hora (43), dar sutul sau din unghi a fost slab si Lazar a retinut.Astra a avut doua ocazii bune de gol dupa pauza, prin fundasul francez de origine cameruneza Abdel Lamanje (50), a carui lovitura de cap a fost retinuta pe linia portii de portarul Florin Iacob, si prin atacantul italian Mattia Montini (71), care a trimis cu capul, iar mingea a sters bara transversala.UTA a avut o centrare periculoasa a lui Liviu Antal in fata portii (66), dar Miculescu nu a ajuns la balon, iar golul victoriei a fost precedat de trei interventii ale portarului Mihai Popa (inlocuitorul lui Lazar), in min. 86 (Albu), 87 (Erico) si 89 (Roger).