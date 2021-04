Liga 1, play-out: Astra Giurgiu a ajuns la 10 meciuri la rand fara infrangere. Hermannstadt ramane ultima in clasament

Oaspetii au deschis scorul prin fundasul bosniac Daniel Graovac (55), dar sibienii au egalat tot printr-un fundas, argentinianul Patricio Matricardi (61), la prima sa reusita in Liga I. Valentin Gheorghe (63) a adus formatia giurgiuveana in avantaj, iar George Merloi (85) a transat soarta partidei.Gazdele au avut o ocazie mare la 0-0, prin portughezul Yazalde (52), care a ratat singur cu portarul de la 6 metri.Astra a mai fost periculoasa prin Valentin Gheorghe, al carui sut-centrare a fost respins de portarul Cristiano Figueiredo de sub transversala (55).FC Hermannstadt, aflata la a treia infrangere consecutiva, ramane pe ultimul loc in clasament.