Liga 1, play-out: meci extrem de tensionat intre Hermannstadt si Gaz Metan. Golul care a declansat scandalul

Desi meciul a avut loc la Medias, a fost considerat pe teren propriu pentru echipa FC Hermannstadt, care isi disputa jocurile de acasa in afara Sibiului, deoarece stadionul ei este in renovare.Au marcat: Petrisor Petrescu '31 / Ricardo Valente '20, '45+1.0-1, min. 20: Deaconu a executat un corner de pe partea stanga si Ricardo Valente, nemarcat de nimeni, a inscris cu capul din careul mic;1-1, min. 31: Petrisor Petrescu a marcat spectaculos cu un sut de la 20 metri, dar golul a fost initial anulat pentru ofsaid. Dupa mai multe discutii intre arbitrii si jucatori , golul a fost validat, spre nemultumirea oaspetilor. Antrenorul Mihai Teja a fost trimis in tribuna dupa aceasta faza, pentru proteste;1-2, min. 45+1: Deaconu a centrat dintr-o lovitura libera de pe partea stanga si Ricardo Valente a marcat din nou, deviind mingea cu capul in plasa.In minutul 25, Yuri l-a faultat pe Sintean in marginea careului si arbitrul Radu Petrescu a dictat penalti. Petrisor Petrescu a executat pe centrul portii si Plesca a respins cu pumnii balonul.Au evoluat urmatoarele echipe:FC Hermannstadt: Figueidero - Matel (Aosman '64), Matricardi, I. Stoica, Oprut (Voda '88) - Addae (Dalbea '88) - Belu-Iordache, Alhassan (Sebaihi '65), Sintean (Bagarici '46), P. Petrescu - Yazalde. Antrenor Eugen Beza;Gaz Metan: Plesca - Baco, Yuri, Trif (Larie '66) - Butean, G. Moura, Alceus, Deaconu (Roberto Romeo '67), Velisar - Ciocan (Valente '15), V. Morar (Ze Manuel '56). Antrenor Mihai Teja.Cartonase galbene: Belu-Iordache '39, Sebaihi '77, Addae '78, Stoica '86 / De Moura '78, Plesca '90+2;Cartonas rosu: Mihai Teja (antrenor) '34.Arbitri: Radu Petrescu - Valentin Avram, George Neacsu - Andrei Antonie;