Liga 1, play-out: Poli Iasi a ratat sansa de a scapa de locurile retrogradabile. Moldovenii s-au impiedicat acasa de FC Voluntari

Unicul gol al partidei a fost reusit de croatul Ivan Pesic (30), cu o lovitura de cap, mingea fiind deviata de fundasul Razvan Popa. Pentru Pesic (ex- Dinamo ) a fost primul gol inscris in tricoul echipei ilfovene.Oaspetii au ratat o mare ocazie in min. 3, prin Ion Gheorghe (3), apoi Pesic a trecut aproape pe langa un nou gol (39).Cele mai bune ocazii de gol ale gazdelor s-au consemnat in min. 60, cand fundasul Gabriel Tamas a fost aproape sa trimita mingea in propria poarta, si in min. 89, cand Jonathan Mensah a ratat din pozitie ideala.FC Voluntari venea dupa un esec si doua egaluri. Poli Iasi castigase ultimele doua meciuri de acasa si venea dupa o remiza la Pitesti, 0-0 cu FC Arges. In clasament, moldovenii raman pe locul 9, direct retrogradabil , la un punct de echipa de pe locul 8, Dinamo, care ofera sansa unui baraj.FC Voluntari a castigat ambele partide din sezonul regular, cu 4-0 acasa si 2-0 la Iasi.