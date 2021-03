Nebunie fara precedent in liga a doua. 11 echipe se bat pe 6 locuri de play-off, in ultima etapa. Calculele sunt infernale

Programul ultimei etape din Liga 2, sezonul regulat:

Denis Ispas (Craiova) a fost eliminat, in minutul 87, dupa un fault in pozitie de ultim aparator. Dupa acest rezultat, oltenii au trecut pe primul loc, cu 32 de puncte , la egalitate cu ASU Poli Timisoara Viitorul Pandurii Targu Jiu si Farul Constanta. Dunarea Calarasi este pe locul 5, cu 31 de puncte, apoi urmeaza trei echipe cu cate 30 de puncte, Metaloglobus, CS Mioveni si FC Rapid Din sezonul regulat mai este de jucat o singura etapa. In play-off se vor califica primele sase clasate.Metaloglobus - RapidDunarea - Viitorul Tg.JiuUniversitatea Cluj - PetrolulChiajna - ASU PoliCS Mioveni - Aerostar BacauCSM Resita - FCU CraiovaCsikszereda - CSM SlatinaRipensia - Comuna ReceaPandurii - Unirea Slobozia*Farul si Gloria Buzau stau.*Meciurile se joaca duminica, de la ora 15.00.*La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este rezultatul direct.Analizand programul, exista trei meciuri "directe" intre rivalele implicate in batalia pentru play-off, Dunarea - Viitorul Tg.Jiu, Metaloglobus - Rapid si Universitatea Cluj - Petrolul.In rest, cele mai mari sanse le au FCU Craiova, ASU Poli si CS Mioveni, care intalnesc formatii din coada ierarhiei si depind de propriile rezultate pentru calificare.De semnalat e si faptul ca Farul Constanta nu va evolua in ultima runda si va astepta cu sufletul la gura desfasurarea celorlalte partide.Citeste si: