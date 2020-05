Liga 2 se reia doar cu 6 echipe si puncte injumatatite: Care sunt acestea si cum arata noul clasament

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal a luat decizia sa modifice radical sistemul competitional.Astfel, Liga 2 va fi reluata incepand cu 4 iulie, iar la restart se vor afla doar UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid . Meciurile se vor disputa intr-o singura mansa.In plus, punctele echipelor vor fi injumatatite fata de clasamentul pe care il stiam pana acum.1. UTA 25 puncte2. CS Mioveni 20 puncte*3. Turris 20 puncte*4. FC Arges 19 puncte5. Petrolul 19 puncte6. Rapid 19 puncte*Echipele cu * au beneficiat de rotunjire.Primele doua clasate vor promova direct, in timp ce ocupanta locului 3 va disputa baraj pentru a ajunge in Liga 1 In schimb, din Liga 2 nu va mai retrograda nimeni in acest sezon."Pe 4 iulie se va relua sezonul, toate echipele care si-au depus dosarul pt Liga 1, care sunt in primele 6 clasate, vor disputa un play-off. Meciurile primelor 3 echipe se vor juca pe terenul lor. Vom avea maximum 23 de echipe in Liga 2. N-am incheiat azi procedurile de licentiere.Pentru echipele de pe locurile 7-18, competitia se incheie, nicio echipa nu va retrograda. Liga a treia nu va retrograda pe nimeni, iar din liga a treia in a doua vor promova echipele de pe primele doua locuri si invingatoarea barajului", a explicat Razvan Burleanu pentru Digi Sport. C.S.