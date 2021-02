Ipoteza soc in Liga Campionilor. Un meci din optimile de finala va avea loc la Bucuresti. Ce super-echipe pot juca pe "Arena Nationala"

Meciul Atletico - Chelsea e programat pe 23 februarie, insa deocamdata (pana la 16 februarie) englezii n-au voie sa intre in Spania, indiferent de motiv. Ca urmare, daca interdictia va fi prelungita, Atletico e obligata sa mute meciul intr-o alta locatie din Europa, acolo unde legislatia nationala e mai permisiva cu britanicii.O decizie in acest sens ar putea fi luata chiar luni, presa spaniola avansand ca cea mai probabila varianta de rezerva stadionul "Arena Nationala" din Bucuresti. Ideea e imbratisata de conducatorii lui Atletico in conditiile in care echipa antrenata de Diego Simeone a castigat la Bucuresti trofeul Europa League, in 2012.Citeste si: