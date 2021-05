Finala Ligii Campionilor se joaca sambata. Cate bilete au fost scoase la vanzare: "primul venit, primul servit"

Pentru aceasta partida planificata initial la Istanbul si mutata la mijlocul lunii mai in Portugalia, pentru a permite depalsarea suporterilor britanici, UEFA a alocat deja cate 6.000 de bilete finalistelor.La cei 12.000 de fani ai celor doua echipe se adauga invitatiile acordate in mod traditional de UEFA, precum si 1.700 de bilete rezervate publicului larg, care au fost puse in vanzare incepand de marti, pe principiul "primul venit, primul servit".Accesul pe stadion se va face cu dovada unui test Covid-19 negativ, iar spectatorii din strainatate vor trebui sa respecte conditiile de intrare pe teritoriul portughez.Pentru ca Portugalia se afla pe "lista verde" a autoritatilor britanice, nici jucatorii si nici suporterii englezi nu vor trebui sa intre in carantina la intoarcerea acasa.