Finala Ligii Campionilor, afacere britanica: Manchester City si Chelsea, duel de gala la Porto LIVETEXT, de la ora 22.00

Echipe probabile:Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan - Mahrez, De Bruyne, Foden. Antrenor: Pep GuardiolaChelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rudiger - Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell - Pulisic, Werner, Mount. Antrenor: Thomas TuchelMeciul va fi arbitrat de spaniolul Antonio Miguel Mateu Lahoz, in varsta de 44 de ani, care va fi ajutat de conationaii sai Pau Cebrian Devis si Roberto Diaz Perez del Palomar.Rezerva va fi Carlos del Cerro Grande.In camera VAR se vor afla spaniolii Alejandro Jose Hernandez Hernandez, Juan Martinez Munuera si Inigo Prieto Lopez de Cerain, dar si polonezul Pawel Gil.Este pentru a treia oara in istorie cand in finala Champions League se intalnesc doua cluburi din Anglia.Manchester City este antrenata de Pep Guardiola, tehnicianul care detine recordurile pentru cele mai multe meciuri consecutive castigate in La Liga, Bundesliga si Premier League, proaspat campion al Angliei.Chelsea Londra este condusa de Thomas Tuchel, primul antrenor din istoria UEFA Champions League care ajunge in doua finale consecutive cu echipe diferite.Rivalitatea celor doi a inceput inca din Bundesliga, iar in ultimele doua confruntari directe, in semifinalele FA Cup si in Premier League, echipa antrenata de Tuchel a invins trupa lui Guardiola.Finala va putea fi urmarita din tribune de fanii celor doua echipe, 6.000 de suporteri de fiecare parte, autoritatile portugheze permitand accesul spectatorilor pentru 33% din capacitatea stadionului Dragao din Porto.Meciul trebuia sa aiba loc initial la Istanbul, dar a fost mutat la Porto pentru ca Turcia este pe lista rosie de restrictii de calatorie in contextul pandemiei.Meciul va fi transmis de Look Sport + si Look 4K, Digisport si TelekomSport.