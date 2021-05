Reactia lui Pep Guardiola dupa esecul din finala Ligii Campionilor: "Acum vreau sa plec acasa"

"Am incercat sa aleg cea mai buna echipa pentru a castiga meciul. Am avut ceva dificultati in prima repriza. In a doua a fost mult mai bine. Nu a fost usor impotriva structurii defensive a echipei Chelsea As vrea sa spun ca a fost un sezon exceptional pentru noi. Din nefericire, nu am putut castiga trofeul. Am incercat, dar nu am reusit. Vom munci mai mult de acum incolo. A fost un meci strans. Am facut o finala buna, avand in vedere ca era prima pentru noi.Am aratat curaj, in special in repriza a doua. Acum vreau sa plec acasa cu familia mea. Apoi voi reveni la club. Va fi cel mai bun club din lume in urmatorii ani", a spus Guardiola, potrivit uefa.com.Chelsea si-a mai adjudecat trofeul in 2012. Golul a fost marcat de Havertz, in minutul 42.