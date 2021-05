E oficial: finala Ligii Campionilor la fotbal a fost mutata de la Istanbul. Cati fani vor avea in tribune Chelsea si Manchester City

Intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, UEFA precizeaza ca 6.000 de bilete vor fi puse la dispozitia fiecaruia dintre cele doua cluburi , pentru a fi vandute suporterilor, urmand ca numarul total al spectatorilor care vor fi autorizati sa asiste la finala de pe stadionul Dragao din Porto (50.000 de locuri) sa fie anuntat ulterior. In urma deciziei guvernului britanic de a plasa Turcia pe lista rosie a destinatiilor de calatorie, din cauza Covid-19 , organizarea finalei la Istanbul ar fi insemnat ca niciunul dintre suporterii celor doua finaliste sa nu poata asista la meci, explica forul european.UEFA precizeaza totodata ca a discutat posibilitatea mutarii meciului in Anglia, dar in ciuda eforturilor exhaustive din partea federatiei de fotbal si a autoritatilor, nu a fost posibil sa se obtina exceptiile necesare de la dispozitiile privind carantina din Marea Britanie.Autoritatile portugheze si Federatia portugheza de fotbal au intervenit si au lucrat rapid si intr-o maniera transparenta impreuna cu UEFA pentru a oferit un loc potrivit pentru finala si, cum Portugalia este o destinatie pe lista verde pentru Anglia, suporterii si jucatorii care vor participa la finala nu vor fi nevoiti sa intre in carantina la intoarcerea acasa, se mai arata in comunicatul UEFA.Turneul Final 8 al editiei precedente a Ligii Campionilor s-a desfasurat vara trecuta la Lisabona.