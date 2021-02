Liga Campionilor: Real Madrid si Manchester City, victorii in deplasare. Atalanta a rezistat eroic in inferioritate numerica

Unicul gol al meciului a fost marcat de fundasul francez Ferland Mendy, in minutul 86. In minutul 18, Freuler (Atalanta) a fost eliminat pentru un fault ca ultim aparator.Din lotul echipei madrilene au lipsit noua jucatori , intre care Sergio Ramos, Eden Hazard, Dani Carvajal si Karim Benzema Intr-un alt meci din aceeasi faza, Manchester City a invins, in deplasare, pe Puskas Arena din Budapesta, echipa germana Borussia Monchengladbach, cu scorul de 2-0 (1-0).Aceasta este victoria consecutiva cu numarul 19 pentru City in toate competitiile. Au marcat Bernardo Silva '29, Gabriel Jesus '65.Returul acestor partide va avea loc la 16 martie. In celelalte meciuri din optimi , disputate anterior, s-au inregistrat rezultatele: PSG , scor 1-4;RB Leipzig - Liverpool, scor 0-2; FC Porto - Juventus, scor 2-1; FC Sevilla - Borussia Dortmund, scor 2-3; Chelsea , scor 0-1;Lazio - Bayern Munchen , scor 1-4.Partidele retur vor avea loc in 9, 10 si 17 martie.Citeste si: