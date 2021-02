Liga Campionilor, optimi: Cristiano Ronaldo, invins la el acasa. Haaland a facut spectacol pe terenul Sevillei

In Portugalia, Cristiano Ronaldo si coechipierii sai de la Juventus au fost condusi cu 2-0 de FC Porto ( goluri Taremi - min.2 si Marega - min.46), campioana Italiei mentinandu-si intacte sansele de calificare cu ajutorul unui gol marcat de Chiesa, in minutul 82.In cealalta disputa a zilei, la Sevilla, andaluzii au deschis scorul prin Suso (min.7), inainte ca vedeta Borussiei, norvegianul Haaland, sa dea o pasa de gol pentru Dahoud (min.19) si sa inscrie alte doua goluri (minutele 27 si 43). Pe final, FC Sevilla a redus diferenta prin reusita lui De Jong, in minutul 84.Citeste si: