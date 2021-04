Prima semifinala de Champions League: "batranul" Benzema l-a egalat pe legendarul Raul

Americanul Pulisici a deschis scorul pentru londonezi, iar Benzema a egalat pentru Real Madrid inainte de pauza.La 33 de ani si 129 de zile, francezul Benzema devine cel mai varstnic marcator pentru Real Madrid intr-o semifinala de Champions League. Recordul ii apartinea lui Cristiano Ronaldo , care avea 32 de ani si 86 de zile in 2012.Toodata, Benzema ajunge la patru semifinale de Champions League in care marcheaza. Si ca un fapt inedit, toate cele 71 de goluri ale lui din Champions League au fost marcate dupa faze de joc, n-are nicio reusita din faza fixa.Cu cele 71 de reusite, Benzema l-a egalat pe Raul Gonzales in topul celor mai buni marcatori din Champions League. Ei impart pozitia a patra in acest moment.134 Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United , Real Madrid, Juventus)120 Lionel Messi (ARG, Barcelona 73 Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern)71 Raul Gonzalez (ESP, Real Madrid, Schalke)71 Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)56 Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)50 Thierry Henry (FRA, Monaco, Arsenal, Barcelona)