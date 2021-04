Real Madrid - Chelsea, meci de cinci stele in careul de asi al Ligii Campionilor. S-a deschis scorul LIVETEXT

Meciul de la ora 22.00 va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie.Desfasurarea LIVE a meciului:*1-1, Real Madrid egaleaza in minutul 30, prin Karim Benzema , cu un sut puternic din interiorul careului.*Bara Benzema pentru Real, minutul 23.*Chelsea deschide scorul in minutul 14, prin Pulisic, in urma unei actiuni individuale in careul Realului.*Ocazie uriasa pentru Chelsea in minutul 10, prin Werner, care il remarca pe portarul Courtois.*A inceput partida de la Madrid.*Echipele de start:Real Madrid: Courtois - Militao, Varane, Nacho - Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo - Benzema, ViniciusChelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Pulisic, Werner, MountMiercuri, tot de la ora 22.00, are loc partida PSG Manchester City , arbitrata de germanul Felix Brych.