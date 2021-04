Nu e gluma, dispare Liga Campionilor la fotbal. Proiectul Superligii a fost anuntat oficial. Reactie dura de la UEFA

"Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid "Vom ajuta fotbalul la toate nivelurile pentru a-l duce in locul pe care il merita. Fotbalul este singurul sport global cu patru miliarde de fani si responsabilitatea noastra ca mari cluburi este sa indeplinim asteptarile suporterilor", a precizat Perez.Potrivit BBC, Initiatorii au afirmat ca pandemia globala a "accelerat instabilitatea in modelul economic european existent in fotbal"."In ultimele luni, a avut loc un dialog extins cu partile interesate din fotbal cu privire la formatul viitor al competitiilor europene. Cluburile fondatoare cred ca solutiile propuse in urma acestor discutii nu rezolva probleme fundamentale, inclusiv necesitatea de a oferi meciuri de calitate superioara si resurse financiare suplimentare pentru piramida globala a fotbalului", au precizat ei.Presedintele clubului Juventus, Andrea Agnelli, a demisionat din Comitetul Executiv al UEFA si din functia de presedinte al Asociatiei Cluburilor Europene (ECA), care a lucrat la reformele planificate ale Ligii Campionilor.El a spus ca gruparile s-au "reunit in acest moment critic pentru a permite transformarea competitiei europene, punand jocul pe care il iubim pe o baza durabila pentru viitorul pe termen lung".Co-presedintele Manchester United , Joel Glazer, va fi vicepresedinte al Super League."Prin reunirea celor mai mari cluburi si jucatori din lume pentru a juca pe tot parcursul sezonului, Super League va deschide un nou capitol pentru fotbalul european, asigurand o competitie si facilitati de nivel mondial si un sprijin financiar sporit pentru piramida mai larga a fotbalului", a afirmat el.Liga va avea 20 de echipe - cele 12 formatii fondatoare plus trei cluburi nenumite inca, asteaptate sa se alature in curand si cinci echipe care se califica anual in functie de rezultatele lor interne.Conform propunerilor, European Super League va incepe in luna august a fiecarui an, cu meciuri la jumatatea saptamanii, iar cluburile vor fi impartite in doua grupe de cate zece, cu meciuri acasa si in deplasare.Primele trei echipe din fiecare grupa s-ar califica in sferturile de finala, formatiile de pe locurile al patrulea si al cincilea jucand un play-off cu doua manse pentru cele doua locuri ramase.Din sferturi, formatul va fi eliminatoriiu in doua manse, la fel precum cel folosit in Liga Campionilor, cu o finala intr-un singur meci, in luna mai, intr-un loc neutru.ESL spune ca va genera mai multi bani decat Liga Campionilor si ar avea ca rezultat o distributie mai mare a veniturilor in sport.Inainte ca initiativa celor 12 sa fie facuta publica oficial, UEFA a reactionat dur, printr-un comunicat comun, semnat si de federatia engleza, Premier League, federatia spaniola, LaLiga, federatia italiana, precizand ca jucatorii care ar urma sa participa la o astfel de superliga ar putea fi suspendati din competitiile internationale organizate sub egida forului european si a FIFA."UEFA, federatia engleza si Premier League, federatia spaniola si LaLiga, federatia italiana si Lega Serie A au aflat ca unele cluburi din Anglia, Spania si Italia ar putea planui sa anunte infiintarea unei asa-zise Super Liga.Daca acest lucru se va intampla, vrem sa reiteram ca noi - UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, dar si FIFA si toate federatiile care ne sunt membre - vom ramane uniti in eforturile de a opri acest proiect cinic, proiect care se bazeaza pe interesul propriu al catorva cluburi intr-un moment in care societatea are nevoie de solidaritate mai mult ca niciodata.Vom analiza toate masurile pe care le putem lua, la toate nivelurile, atat judiciar cat si sportiv, pentru a preveni acest lucru. Fotbalul se bazeaza pe competitii deschise si merit sportiv, nu poate fi altfel.Dupa cum au anuntat anterior FIFA si cele sase federatii, cluburile in cauza vor primi interdictie de participare in orice alta competitie la nivel national, european sau mondial, iar jucatorii lor ar putea pierde oportunitatea de a-si reprezenta echipele nationale.Le multumim cluburilor din alte tari, in special celor franceze si germane, care au refuzat sa participe. Facem apel la toti iubitorii fotbalului, suporteri si politicieni, sa ni se alature in lupta impotriva unui astfel de proiect, daca va fi anuntat. Acest interes propriu persistent al catorva dureaza de prea mult timp. Ce e prea mult e prea mult", se arata in comunicat.