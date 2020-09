Surprize mari in Champions League. Campioanele din Cipru si Ungaria, la un pas de faza grupelor

Rezultatele de miercuri, din turul al treilea preliminar, sunt urmatoarele:Omonia Nicosia (Cipru) - Steaua Rosie Belgrad (Serbia), scor 1-1 (1-1). Gazdele s-a calificat dupa executarea loviturilor de departajare;Au marcat: Luftner '31 / Ivanici '45+1;- Omonia s-a impus cu 4-2, la lovituri de departajare.Ferencvaros (Ungaria) - Dinamo Zagreb (Croatia), scor 2-1 (1-1);Au marcat: Lovrencsics '2, Uzuni '65 / Uzuni '23 (a).Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Brest (Belarus), scor 1-0 (0-0);A marcat: Biton '50 (p).Qarabag (Azerbaidjan) - Molde (Norvegia), scor 0-0. Molde s-a caflificat dupa executarea loviturilor de departajare;- Molde s-a impus cu 6-5, la loviturile de departajare.- Hussain (Molde) a ratat un penalti, in minutul 102.Midtjylland (Danemarca) - Young Boys Berna (Elvetia), scor 3-0 (0-0).Au marcat: Lefort '51 (a), Dreyer '62, Mabil '84.Echipele invingatoarea vor evolua in play-off-ul preliminariilor Ligii Campionilor, iar invinsele, in play-off-ul Ligii Europa.Slavia Praga (Cehia) - Midtjylland (Danemarca);Maccabi Tel-Aviv (Israel) - Salzburg (Austria);Olympiacos Pireu (Grecia) - Omonia (Cipru);Molde (Norvegia) - Ferencvaros (Ungaria).Gent (Belgia) - Dinamo Kiev (Ucraina);Krasnodar (Rusia) - Paok Salonic (Grecia).Partidele din play-off vor avea loc in dubla mansa, la 22/23 si 29/30 septembrie.