Dinamo-Sepsi 1-3 si echipa din Stefan cel Mare este aproape de retrogradare

Safranko, Vasvari si Florin Stefan au inscris pentru echipa din Sf. Gheorghe. Alb -rosii a ratat un penalty, in prima repriza, prin Perovic.Echipa din Stefan cel Mare are insa doua meciuri restanta de jucat, cu Chindia si FC Hermanstadt.Piscitelli - Kostrna, Puljic, R. Grigore, Sin - Mrzljak, I. Filip - Mihaiu, Fabbrini, Sorescu - PerovicAntrenor: Adrian Mihalcea: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Stefan - Vasvari, L. Kovacs - Carnat, I. Fulop, Stefanescu - SafrankoAntrenor: Leo GrozavuMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 1 - Safranko inscrie in debutul meciuluiMinutul 7 - ocazie mare Dinamo, Sorescu scapa singurul, dar respinge NiczulyMinutul 38 - penalty pentru Dinamo si rosu pentru Sepsi, eliminat TincuMinutul 39 - Perovic rateaza penalty pentru DinamoPloua rau in Stefan cel MareMinutul 45+9 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a doua, a intrat MontiniMinutul 48- Sepsi scapa pe contraatac, suteaza la poarta, dar respinge portarul dinamovistMinutul 53 -Sorescu rateaza ocazii uriase pentru DinamoMinutul 80 - Vasvari face 2-0 pentru Sepsi din penaltyMinutul 86 - Florin Stefan face 3-0Minutul 90+3 - Dinamo inscrie golul de onoare prin Robert MoldoveanuMinutul 90+4 - Finalul meciului