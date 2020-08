Craiova viseaza la titlu, dupa a doua victorie consecutiva din Liga 1, 2-0 cu Astra

Koljic si Cicaldau din penalty au inscris pentru echipa lui Bergodi, care a mai avut alte ocazii prin Mihaila, Balasa sau Bancu.Cu Alibec in echipa, Astra nu are nici un punct si nici un gol marcat dupa doua etape de campionat Desfasurarea meciului: Universitatea Craiova : Mirko Pigliacelli - Vatajelu, Balasa, M. Constantin, N. Bancu - Nistor, Bic, Cicaldau - Baiaram, Koljic, V. MihailaRezerve: I. Popescu - Mitran, Acka, M. Danciu, Ivanov, Barbut, A. Ivan, Mateiu, V. ConstantinAntrenor: Cristiano Bergodi Astra: Lazar - David Bruno, Graovac, Dandea, Radunovic - M. Radut, Crepulja, R. Moise - R. Riza, D. Alibec, G. MerloiRezerve: M. Popa, C. Dima, Seto, R. Baicu, Al. Ionita II, V. Gheorghe, Fatai, G. SerbanAntrenor: Bogdan AndoneMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 15 - Alibec suteaza din voleu, dar respinge PigliacelliMinutul 22 - gol Koljic, dupa o faza frumoasa de contraatac a CraioveiMinutul 26 - Cicaldau face 2-0 pentru Craiova din penaltyMinutul 38 - Festival de ratari la poarta Astrei. Baiaram, Bancu nu reusesc sa inscrieMinutul 45+3 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 49 - Mihaila suteaza spre poarta, dar nu prinde cadrul portiiMinutul 81 - Baiaram rateaza singur cu portarulMinutul 90+4 - Finalul meciului