Prima victorie pentru Dinamo in era spaniola. Trei goluri marcate la Medias, toate in repriza a doua

Echipa din Stefan cel Mare a invins la Medias cu 3-1 si face cinci puncte in Liga 1 Gonzales, Sorescu si Camara au inscris golurile dinamovistilor, care au urcat pe locul 8 in clasament.Cardoso a marcat golul de onoare pentru Gaz Metan Medias, care este pe sase in Liga 1, cu sase puncte.Desfasurarea meciului:Gaz Metan: Buzbuchi - Butean, Larie, Baco, Trif - Droppa, R. Deaconu - R. Romeo, Ciocan, Jica - SmolaRezerve: Plesca, Velisar, De Moura, Pambou Leombet, Chamed, D. Cardoso, P. Costea, De Sousa Matias, SanohDinamo: Mejias - Alexander Gonzales, Puljic, R. Grigore, Isma Lopez - Camara, Rauta, J. Gol, Sorescu - Nemec, V. BorceaRezerve: R. Roman, Bejan, Ehmann, Borja Valle, I. Serban, Magureanu, G. Cretu, Bani, FabbriniDesfasurarea meciului:Minutul 1: A inceput partidaMinutul 14 - Sorescu suteaza spre poarta, dar mingea atinge plasa laterala.Minutul 25 - Chamed suteaza din lovitura libera direct in bratele portarului dinamovist.Minutul 28 - Nemec inscrie cu capul, dar golul este anulat pe motiv de ofsaid.Minutul 30 - Butean suteaza purnet, dar Mejias retineMinutul 45+1 - Pauza.Minutul 46 - A inceput repriza a doua.Minutul 49- gol Dinamo - Gonzales inscrie cu un sut perfect la coltul lungMinutul 63 - Sanoh suteaza in baraMinutul 74 - Gol Dinamo, Sorescu inscrie din respingerea portarului, dupa ce a ratat penalty.Minutul 83 - Camara inscrie pentru 3-0Minutul 89 - Cardoso inscrie golul de onoare pentru MediasMinutul 90+3 - Finalul meciului