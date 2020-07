Liverpool a primit trofeul de campioana, dupa un meci fabulos, contra lui Chelsea

Campioni deja, fotbalistii lui Klopp au invins pe Chelsea, 5-3.Keita, Alexander Arnold, Wijnaldum, Firmino si Oxlade- Chamberlain au inscris golurile "cormoranilor", care au facut 96 de puncte in Premier League si au ajuns la victoria cu numarul 31 in acest campionat Daca inving si etapa viitoare, pe Newcastle, Liverpool doboara recordul de victorii obtinute de o echipa, intr-un sezon de Premier League.Giroud, Abraham si Pulisic au marcat pentru londonezi, care se lupta pentru calificarea in Champions League.La finalul acestui meci, Liverpool a primit medaliile si trofeul de campioana.