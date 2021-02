Veste teribila pentru portarul titular al echipei Liverpool. Tatal lui Alisson Becker a fost gasit mort intr-un lac de acumulare

Barbatul de 54 de ani a fost dat disparut in cursul dupa-amiezii de miercuri, iar corpul sau a fost gasit noaptea de catre un angajat al proprietatii familiei Becker, aflata pe malul lacului de acumulare."Clubul de fotbal Fluminense regreta profund moartea lui Jose Agostinho Becker, tatal portarilor Muriel si Alisson. Le dorim tuturor prietenilor si familiei toata forta", se arata intr-un mesaj postat pe contul de Twitter al clubului Fluminense."Cu mare tristete am aflat vestea mortii lui Jose Agostinho Becker, tatal fostilor nostri portari Alisson si Muriel", a precizat Internacional Porto Alegre, care a transmis "putere familiei si prietenilor lor in acest moment de mare durere". Becker senior a avut o influenta importanta asupra carierei fiilor sai. El a fost portar la o echipa de amatori in orasul Rio Grande do Sul cand cei doi copii erau mici.Format la Internacional Porto Alegre, unde a jucat pana in 2016, Alisson Becker, 28 de ani si 44 de selectii la echipa nationala , a trecut la AS Roma , ca parte a primei sale experiente europene, inainte de a ajunge la Liverpool, in 2018, pentru ceea ce a fost o suma record in transferurile portarilor, 62,5 milioane euro. El a aparat poarta echipei Liverpool de 115 ori pana in prezent, castigand Liga Campionilor in 2019 si Premier League anul urmator.Muriel, 34 de ani, a jucat si el la International. Dupa mai multe imprumuturi in Brazilia, fostul international U20 brazilian a ajuns in Europa, la clubul portughez Belenenses, pentru care a evoluat intre 2017 si 2019, inainte de a se intoarce in Brazilia, la Fluminense.Citeste si: