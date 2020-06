Liverpool anunta ca o defilare pentru sarbatorirea titlului va fi organizata atunci cand conditiile sanitare vor permite acest lucru

Ziare.

"Vom organiza o defilare cand toata lumea va putea participa. Pana atunci, siguranta orasului si a locuitorilor nostri continua sa fie prioritatea numarul 1", a anuntat Liverpool.Formatia Liverpool a castigat, joi seara, pentru a 19-a oara campionatul Angliei, dupa ce echipa de pe locul doi in clasamentul Premier League, Manchester City , a fost invinsa cu scorul de 2-1 de Chelsea , in etapa a XXXI-a.Pentru Liverpool este primul titlu dupa 30 de ani, echipa triumfand anterior ultima data in Premier League in 1990. Liverpool a castigat campionatul englez in 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 si 2020.