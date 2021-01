Liverpool, calificare lejera in Cupa Angliei. Toti jucatorii de la Aston Villa au fost debutanti

Au marcat Mane '4, '63, Wijnaldum '60 si Salah '65 pentru Liverpool, respectiv Barry '41 pentru Aston Villa.Primul "11" al echipei Aston Villa a fost format din sapte jucatori under 23 si patru jucatori under 18, lotul principal al gruparii fiind afectat de coronavirus. Ca urmare a focarului de Covid-19 de la prima echipa, vineri seara toti componentii primului "11" al Aston Villa au fost debutanti.Presa engleza a remarcat si faptul ca Sylla, Hayden, Barry, Bogarde si Chrisene, de la Aston Villa, nici macar nu erau nascuti atunci cand James Milner (Liverpool) debuta in Cupa Angliei, in ianuarie 2003, la un meci Leeds United - Scunthorpe.Tot vineri seara, Wolverhampton s-a calificat in turul patru al Cupei Angliei dupa ce a invins cu 1-0 Crystal Palace.Citeste si: Intra FCSB in carantina la intoarcerea din Turcia? Patronul Becali a luat foc: "Am alergie la prostie"