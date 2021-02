S-a scris istorie in derby-ul orasului Liverpool. Rezultat nemaintalnit de 22 de ani pe celebrul stadion "Anfield"

Oaspetii au deschis scorul in debutul primei reprize, prin brazilianul Richarlison (3), rezultatul final fiind stabilit de islandezul Gylfi Sigurdsson, care a transformat o lovitura de la 11 metri in minutul 83.Sperantele lui Liverpool de a-si mai pastra titlul cucerit in 2020, dupa o asteptare de trei decenii, erau deja spulberate dupa neastepta pierdere de turatie din ultima perioada, inceputa cu esecul suferit pe 21 ianuarie in fata lui Burnley (1-0), care a pus capat unei serii de 68 de meciuri consecutive fara infrangere pe teren propriu reusita de elevii antrenorului Juergen Klopp.Liverpool ocupa acum pozitia a sasea in clasament, la egalitate de puncte cu Everton, ocupanta locului al saptelea, in fata careia nu mai pierduse de 23 de meciuri, incepand din 2010.Rezultate:VineriWolverhampton - Leeds United 1-0A marcat: Meslier (64 - autogol).SambataSouthampton - Chelsea Londra 1-1Au marcat: Minamino (33), respectiv Mount (54 - penalty).Burnley - West Bromwich Albion 0-0 FC Liverpool - Everton 0-2Au marcat: Richarlison (3), Sigurdsson (83 - penalty). Fulham - Sheffield United 1-0A marcat: Lookman (61).Duminica sunt programate partidele West Ham United - Tottenham Hotspur , Aston Villa - Leicester City, Arsenal Londra Manchester City si Manchester United - Newcastle. Runda se va incheia luni, cu meciul Brighton - Crystal Palace.Clasament:1. Manchester City 56 puncte (24 jocuri)2. Manchester United 46 p (24 j)3. Leicester City 46 p (24 j)4. Chelsea Londra 43 p (25 j)5. West Ham United 42 p (24 j)6. Liverpool 40 p (25 j)7. Everton 40 p (24 j)8. Aston Villa 36 p (22 j)9. Tottenham 36 p (23 j)10. Arsenal 34 p (24 j)Citeste si: