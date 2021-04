Patronul clubului Liverpool si-a cerut scuze fanilor pentru aderarea la Superliga: "Asta doare cel mai rau"

"Vreau sa-mi cer scuze fata de toti fanii si sustinatorii clubului de fotbal Liverpool pentru tulburarea pe care am provocat-o in ultimele 48 de ore. Este de la sine inteles, dar ar trebui spus ca proiectul propus nu va rezista niciodata fara sprijinul fanilor. Nimeni nu a gandit altfel in Anglia. In aceste 48 de ore, ati fost foarte clari ca nu va rezista. Noi v-am auzit. Te-am auzit.Si vreau sa-mi cer scuze fata de Jurgen (Klopp), de Billy (Hogan), de jucatori si de toti cei care lucreaza atat de mult la LFC pentru a-i face mandri pe fanii nostri. Nu au absolut nicio responsabilitate pentru aceasta tulburare. Au fost cei mai tulburati si asta e nedrept. Asta doare cel mai rau. Isi iubesc clubul si lucreaza pentru a va face mandri in fiecare zi.Stiu ca intreaga echipa LFC are expertiza, spritul de conducator si pasiunea necesare pentru a reconstrui increderea si a ne ajuta sa mergem mai departe. In urma cu mai bine de un deceniu, cand ne-am inscris pentru provocarile asociate fotbalului, am visat la ceea ce ati visat si voi. Si am muncit din greu pentru a va imbunatati clubul. Munca noastra nu este terminata. Si sper sa intelegeti ca, si atunci cand gresim, incercam sa lucram in cel mai bun interes al clubului vostru. In acest efort v-am dezamagit. Din nou, imi pare rau si eu singur sunt responsabil pentru inutilul spirit negativ din ultimele doua zile.Este ceva ce nu voi uita. Si arata puterea pe care fanii o au astazi si pe buna dreptate vor continua sa o aiba. Daca exista un lucru aratat clar de aceasta oribila pandemie, este cat de cruciali sunt fanii pentru sportul nostru si pentru fiecare sport. Se vede in fiecare stadion gol.A fost un an incredibil de dur pentru noi toti, practic nimeni nu a fost neafectat. Este important ca familia fotbalului de la Liverpool sa ramana intacta, vitala si angajata fata de ceea ce am vazut de la voi, la nivel global, cu gesturi locale de bunatate si sprijin. Va pot promite ca voi face tot ce pot pentru a continua acest lucru", a declarat Henry, intr-o inregistrare video, conform mirror.co.uk.Retragerile au venit ca urmare a unei reactii furioase din partea fanilor, oficialilor si politicienilor care au sustinut ca Superliga este lacoma si anticoncurentiala, deoarece echipelor li se garanteaza un loc in fiecare an.