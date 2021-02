Antrenorul echipei Liverpool e devastat. I-a murit mama, dar n-are voie la inmormantare. Reactia clubului englez

"Ea a fost totul pentru mine. A fost o mama adevarata, in cel mai bun sens al cuvantului. Faptul ca nu pot fi prezent la inmormantare este urmarea acestor vremuri teribile. Atunci cand situatia va permite, vom organiza o ceremonie de comemorare", a declarat Klopp pentru Schwardwaelder Bote.Elisabeth s-a casatorit cu tatal lui Klopp, Norbert, in 1960. Jurgen Klopp, nascut in 1967, este al treilea copil al cuplului, dupa Stefanie (1960) si Isolde (1962). "You'll Never Walk Alone, Jurgen" , au scris pe Twitter cei de la Liverpool, aluzie la binecunoscutul imn al "cormoranilor".Citeste si: