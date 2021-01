Liverpool si Manchester United au remizat in derby-ul din Premier League. "Diavolii" raman pe primul loc

Liverpool, campioana en titre, ii poate multumi insa pentru aceasta remiza portarului sau Alisson Becker, care a avut doua interventii decisive pe parcursul reprizei secunde, pastrand imaculata poarta "cormoranilor".In urma acestui rezultat, Manchester United ramane pe prima pozitie a clasamentului, cu un avans de 2 puncte fata de Leicester City, ocupanta locului secund, in timp ce Liverpool se afla pe ultima treapta a podiumului, la trei lungimi.Inaintea startului jocului a fost adus un omagiu lui Gerry Marsden, care a decedat in luna ianuarie si al carui hit "You'll Never Walk Alone" este cantat de suporterii lui Liverpool cu ocazia fiecarui meci de pe Anfield, atunci cand acestia sunt prezenti in tribune.De mentionat ca pentru Liverpool aceasta a fost a 68-a partida consecutiva fara infrangere pe teren propriu, in timp ce Manchester United a ramas neinvinsa in deplasare de la debutul sezonului.Citeste si: EXCLUSIV Dezvaluirile lui Becali: "Se gaseste doar la mine in Romania, e cel mai bun. Eu am ser, nu pastila. Am 50.000 de flacoane blocate in vama"