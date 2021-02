BREAKING Liverpool, interzisa in Germania pentru meciul din Champions League cu Leipzig

#BREAKING: Liverpool denied entry for Champions League game against RB Leipzig pic.twitter.com/HmYCGb8GGk - dpa news agency (@dpa_intl) February 4, 2021

Meciul cu Leipzig din 16 februarie, in cea mai importanta competitie intercluburi, ar putea sa nu se joace in Germania.Si asta deoarece guvernul german a impus restrictii de calatorie cetatenilor care vin din Marea Britanie in contextul pandemiei de coronavirus.Liverpool a cerut acordul autoritatilor germane in mod special, dar a fost refuzata de Ministerul de Interne.In astfel de cazuri, UEFA va decide ce se va intampla cu meciul din optimile Champions League.O prima solutie ar fi disputarea pe un teren neutru, dar e posibil si ca meciul tur sa se joace pe Anfield Road, in Anglia.CITESTE SI: VIDEO Ianis Hagi, omul zilei in Scotia dupa golul fabulos marcat pentru Rangers. "A avut o scanteie stralucitoare