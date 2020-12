A fost "distractie" in Banie. FCSB, victorie fara drept de apel in derby-ul cu Craiova

Desi in debutul meciului au intampinat cateva probleme, jucatorii de la FCSB s-au dezlantuit ulterior si au castigat (2-0) la o diferenta care putea fi mult mai mare, tinand cont de numarul ocaziilor.In urma acestui rezultat, FCSB a trecut pe prima pozitie a clasamentului si e favorita sa incheie anul 2020 in postura de lider.Inaintea ultimei etape a anului, FCSB e pe primul loc, cu 33 de puncte, urmata de Craiova (31 de puncte) si CFR Cluj (30 de puncte).Desfasurarea LIVE a meciului:*Scor final 2-0 pentru FCSB, o diferenta care putea fi mult mai mare, dupa sansele de gol irosite in reprisa secunda de oaspeti.*Craiova nu mai are raspuns, iar FCSB rateaza ocazii pe banda rulanta.*Dennis Man face dubla in minutul 56, 2-0 pentru FCSB, dupa ce mijlocasul a scapat singur cu portarul Pigliacelli.*1-0 pentru FCSB la pauza.*Contrar cursului jocului, FCSB deschide scorul prin Dennis Man, in minutul 39. Sut plasat, cu stangul, dupa o pasa primita de la Coman.*O alta mare ocazie a Craiovei, la lovitura de cap a lui Cicaldau, in minutul 37.*Prima mare sansa de gol apartine gazdelor, in minutul 22, dar sutul lui Mamut e scos in corner de Vlad.*Un prim sfert de ora echilibrat, fara ocazii notabile la cele doua porti.*A inceput meciul.Echipele de start:CSU Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, M. Constantin, Bancu - Nistor, Bic, Cicaldau - Baiaram, Mamut, OfosuFCSB: Vlad - Cretu, I. Cristea, Ov. Popescu, Pantiru - Morutan, Simion, Olaru - Man, Fl. Tanase, Fl. ComanDupa 13 etape, oltenii se afla pe prima pozitie a clasamentului, cu 31 de puncte, urmati de FCSB (30 de puncte) si de CFR Cluj, tot cu 30 de puncte, campioana Romaniei avand insa un meci in plus disputat.Meciul va fi arbitrat de Ovidiu Hategan , aflat la prima intalnire oficiata dupa scandalul de rasism de la Paris, cu Sebastian Coltescu in prim-plan.Citeste si: Varianta de ultima ora de la UEFA. Cum vrea forul european sa puna capat scandalului de rasism cu Sebastian Coltescu