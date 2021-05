FC Voluntari are un nou antrenor, un fost international

Tehnicianul in varsta de 50 de ani ii va avea in componenta staff-ului sau pe Adrian Iordache-antrenor secund, Alessandro Caparco -antrenor cu portarii si Lucian Paun-preparator fizic.Nascut pe 26 martie 1971 la Ghimpati, Liviu Ciobotariu a jucat in cariera fotbalistica pe postul de fundas central.Primul sau club a fost Progresul Bucuresti, pentru care a debutat in 1989, cand echipa evolua in Divizia C. In 1992, a avut o contributie importanta la revenirea "Bancarilor" in primul esalon al fotbalului romanesc, in toamna aceluiasi an sustinand primul meci in Divizia A. A evoluat timp de noua sezoane la Progresul, alaturi de care a atins cele mai mari performante ale clubului in campionat , locul doi in editiile 1995/1996 si 1996/1997 si a jucat in finala Cupei Romaniei din 1997.In 1998 a semnat un contract cu Dinamo Bucuresti, unde a evoluat timp de doi ani si jumatate.La jumatatea sezonului 1999-2000, Ciobotariu a acceptat oferta venita din partea echipei belgiene Standard Liege care a platit in schimbul sau 1,2 milioane de dolari. In Belgia, a mai evoluat pentru Mons si Antwerp.In 2004 a revenit la Dinamo unde si-a incheiat cariera de fotbalist. A jucat opt meciuri in cupele europene, 5 pentru Progresul si 3 pentru Dinamo.La Echipa Nationala a Romaniei, Liviu Ciobotariu a evoluat in 32 de meciuri, marcand trei goluri . A debutat in 1997, intr-un meci impotriva Macedoniei din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal 1998.A fost in componenta primei reprezentative la ultimul turneu final de Campionat Mondial- Franta- 1998.In cariera de antrenor, Liviu Ciubotariu a mai fost, pe rand, la carma echipelor: FC National, CS Otopeni, International Curtea de Arges, Pandurii Tg. Jiu, CF Braila, Dinamo Bucuresti, CSMS Iasi, FC Vaslui , FCM Targu Mures, Al Faisaly, A-l Ta'ee, FC Botosani, Echipa Nationala a Libanului si FC Hermannstadt.Ciobotariu il inlocuieste pe Bogdan Andone, care a fost instalat la carma echipei la sfarsitul lunii decembrie a anului 2020.Antrenorul in varsta de 46 de ani a condus echipa in 21 de partide, bilantul sau insumand 6 victorii, 6 rezultate de egalitate si 9 infrangeri.