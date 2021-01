Lotul echipei Dinamo s-a reunit la Saftica. Jucatorii prezenti si surpriza pregatita de fani

"Pregatiti de Ionel Gane (antrenor principal), Iulian Mihaescu (antrenor secund) si Catalin Multescu (antrenor portari), 19 dinamovisti au fost prezenti la primul antrenament al anului, programat in aceasta dimineata, la ora 11.00, in cantonamentul de la Saftica", se arata intr-un comunicat al FC Dinamo.Lotul echipei Dinamo prezent la reunire: Mejias Osorio, Mihai Esanu, Aleksander Mitrovic (portari), Andrei Radu, Marco Ehmann, Ricardo Grigore, Florin Bejan (fundasi), Alexandru Rauta, Paul Anton, Ionut Serban, Valentin Borcea, Geani Cretu, Ahmed Bani, Janusz Gol, Vlad Achim (mijlocasi), Magaye Gueye, Adam Nemec, Catalin Magureanu, Robert Moldoveanu (atacanti).Fundasul Ante Puljic si mijlocasii Deian Sorescu si Diego Fabbrini vor ajunge duminica seara in Bucuresti si se vor alatura lotului luni dimineata, la Saftica.La reunire, dinamovistii au fost surprinsi de prezenta a catorva zeci de fani, care au tinut sa-i incurajeze pe alb-rosii.Lotul echipei Dinamo are programate antrenamente zilnic in cantonamentul de la Saftica, joi fotbalistii dinamovisti urmand sa efectueze vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva.Citeste si: Lovitura de teatru. Prima reactie a Madalinei Ghenea despre relatia cu fotbalistul Nicolo Zaniolo: "Nu e adevarat"