Fosta "perla" a lui Gica Hagi a cucerit primul trofeu in Italia

Atacantul a cucerit Cupa Italiei destinata echipelor Primavera, dupa ce echipa luis-a impus cu 2-1 in fata lui Lazio.Louis Munteanu a fost titular si a jucat ca al doilea varf. In campionat , el are 8 goluri inscrise in acest sezon.Cu acest succes, Fiorentina a devenit primul club din ultimii 31 de ani, care castiga Cupa Italiei Primavera de trei ori consecutiv.Atacantul vandut pe 2 milioane de euro de Gica Hagi , Louis Munteanu, nu a debutat pentru echipa mare a Fiorentinei. In acest sezon, la echipa Primavera, a marcat de opt ori si a pasat decisiv de trei ori.Louis Munteanu este international de tineret, dar nu a facut parte din lotul convocat de Adrian mutu la Campionatul European din Ungaria.