Tanarul Louis Munteanu si-a facut dreptate singur intr-un meci al Fiorentinei. Ce pedeapsa a primit fotbalistul roman

La 3 aprilie, Fiorentina a invins, acasa, cu 5-2, pe Ascoli, in campionatul italian de tineret. Munteanu, care a fost titular in acel meci la gazde, a fost faultat in minutul 78. Tanarul jucator roman (18 ani) si-a facut singur dreptate si l-a lovit in fata pe jucatorul care il faultase, intr-un moment in care balonul se afla departe de el, astfel ca a fost eliminat.Fiorentina a terminat meciul in noua jucatori , dupa ce si Saggioro a vazut cartonasul rosu, in minutul 82, pentru un fault ca ultim aparator, acesta primind un meci de suspendare.Cubul din Florenta va face apel la suspendarea lui Munteanu.