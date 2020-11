Lovitura primita de campioana Europei, Bayern. Cat va lipsi de pe teren unul dintre titulari

Kimmich a parasit terenul cu ochii in lacrimi dupa un duel cu Erling Haaland, in derby-ul de sambata cu Borussia Dortmund, castigat de Bayern cu 3-2. "Este jucatorul nostru cheie pe postul sau (mijlocas defensiv - n. r.) si absenta lui va fi foarte greu de compensat", a declarat imediat dupa meci antrenorul bavarezilor, Hansi Flick.Bayern a indicat ca jucatorul sau a fost operat "cu succes".Primele meciuri pe care le va rata mijlocasul sunt cele trei pe care selectionata Germaniei le va juca in aceasta luna, amicalul de miercuri cu Cehia si partidele cu Ucraina si Spania din Liga natiunilor, de pe 14 si 17 noiembrie."Speram sa revina rapid, dar in primul rand sa se refaca pe deplin", a spus despre Kimmich selectionerul echipei nationale, Joachim Loew, intr-un comunicat postat pe site-ul federatiei germane de fotbal.