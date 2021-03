E oficial! Joachim Low pleaca de la nationala Germaniei, dupa 17 ani

"Fac acest pas foarte constient, plin de mandrie si recunostinta enorma, dar in acelasi timp continui sa fiu foarte motivat cand vine vorba de turneul final al Campionatului European care urmeaza", a spus Joachim Low."Sunt mandru, pentru ca este ceva foarte special si o onoare pentru mine sa fiu implicat atat la nationala tarii mele. Si pentru ca am reusit sa lucrez cu cei mai buni fotbalisti germani de aproape 17 ani, sa ii sustin in dezvoltarea lor. Am triumfat cu ei, am avut si infrangeri dureroase, dar mai presus de toate, au fost multe momente minunate si magice - nu doar castigarea Cupei Mondiale din Brazilia 2014. Sunt si voi ramane recunoscator DFB, care mi-a oferit intotdeauna mie si echipei un mediu de lucru ideal", a mai declarat antrenorul in varsta de 61 de ani, care initial a avut grija de echipa nationala ca asistent al echipei lui Jurgen Klinsmann din vara anului 2004 si a devenit principal de la 1 august 2006."Inca simt o vointa neconditionata, o mare energie si ambitie pentru viitorul Campionat European. Voi face tot posibilul pentru a-i face pe fanii nostri fericiti cu un succes la acest turneu", a incheiat Jogi.Presedintele Federatiei Germane i-a multumit lui Low pentru tot ce a facut la carmna nationalei, dar si pentru faptul ca si-a anuntat din timp intentiile, dand astfel ragaz pentru gasirea unui inlocuitor, care s aduca mai departe munca sa. Printre cei vehiculati a deveni selectioner se Numara Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, dar si Hansi Flick, tehnicianul lui Bayern Munchen , fost secund al lui Low la nationala.National Germaniei, cu Joachim Low pe banca, va juca la Bucuresti, la 28 martie, contra Romaniei, in preliminariile CM 2022.Citeste si: