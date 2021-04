Mircea Lucescu, intre Sir Alex Ferguson si Guardiola!

Cu acest succes, Il Luce a ajuns la 34 de trofee castigate in cariera sa, trofee adunate pentru Dinamo Galatasaray , Besiktas, Sahtior, Zenit sau Dinamo Kiev Cu aceasta cifra impresionanta in dreptul sau, Lucescu este al doilea in clasamentul antrenorilor. Sir Alex Ferguson a adunat 48 de cupe, iar pe locul trei este Josep Guardiola , cu 30 de trofee. Spaniolul tocmai a cucerit Cupa Ligii cu Manchester City Guardiola isi mai poate adauga in acest an si campionatul in Anglia si Liga Campionilor. Si Lucescu isi mai poate trece in palmares un trofeu, Dinamo Kiev urmand a disputa finala Cupei Ucrainei.Lucescu mai are in palamres si un trofeu neoficial, cu Brescia, Cupa Anglo-Italiana.