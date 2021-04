Mircea Lucescu, mai nervos ca niciodata! Ce le-a strigat fanilor lui Dinamo Kiev VIDEO

Ultrasi Dynama planowali zwyzywac Lucescu z blizszej odleglosci juz od dawna. Do tej pory byli ledwo slyszalni, udalo sie im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, ze to tylko mala grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD - BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021

Cu toate acestea, Lucescu este contestat in continuare de fanii lui Dinamo Kiev , care nu-I iarta perioada petrecuta la rivala Sahtior.A aparut si un clip video cu disputa verbala dintre Lucescu si fani. Acestia din urma ii cer antrenorului sa plece. Tehnicianul roman se intoarce extrem de iritat si le striga in engleza: You are not Dinamo! You are not Dinamo! - Voi nu sunteti Dinamo!