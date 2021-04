Interventie in forta pentru a-l apara pe Lucescu de furia fanilor VIDEO

Acestia contesta in continuare prezenta romanului pe banca tehnica a lui Dinamo Kiev , dupa perioada indelugata petrecuta de Il Luce la Sahtior.Antrenorul roman s-a contrat dur cu fanii echipei, chiar in timpul meciului, pe care Dinamo il juca in semifinalele Cupei. Dinamo Kiev a castigat cu 3-0 meciul cu Ahrobiznes Volochysk din semifinalele Cupei Ucrainei si s-a calificat in finala, unde o va intalni pe Zorya Lugansk.A fost nevoie de interventia jandarmilor, pentru ca scandalul sa nu escaladeze. Acestia s-au asezat in primul rand al tribunelor, pentru ca nu cumva ca fanii sa intre pe teren.