Ce a declarat Lucescu dupa ce a invins Sahtiorul si a pus o mana pe titlu

Intrebat daca e vorba de o revansa a sa fata de Sahtior, Mircea Lucescu a fost clar: "In niciun caz. Din punct de vedere uman, pentru toti anii petrecuti acolo, nu poate fi vorba de revanse sau de razbunari".Apoi a vorbit mai mult despre joc. "N-a fost un meci spectaculos, a fost o confruntare intre doua rivale. A fost un meci foarte important pentru noi, pentru ca daca am fi pierdut puncte, Sahtior s-ar fi apropiat in clasament.Noi am reusit sa organizam foarte bine apararea. Din experienta mea stiu ca printr-o astfel de organizare defensiva reusesti sa castigi titluri", a declarat Mircea Lucescu, potrivit Sport.ua.