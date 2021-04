Razvan Lucescu se implica la un club din Romania: le-a trimis o suma mare de bani

Antrenorul a trimis 100.000 de lei catre gruparea SR Brasov, din Liga a treia, echipa care se doreste a fi continuatoarea celor de la FC Brasov.Lucescu jr a facut acest gest pentru a acoperi aproape jumatate din datoriile pe care clubul le are la ANAF."Datoriile vechi catre ANAF (217.000 lei conform certificatului din octombrie 2020) au ramas piedica cea mai mare, cu datorii catre stat nu se pot primi sponsorizari deductibile pentru companii si nici nu se pot initia proiecte cu alte surse de finantare.S-a apelat la stegari sau fosti stegari de pretutindeni pentru a da o mana de ajutor in perpetuarea spiritului stegar pe o baza solida unde se vor regasii toti iubitorii galben-negrilor.Un PAS URIAS a fost facut zilele trecute, cand STEGARUL RAZVAN LUCESCU, fost jucator si mai apoi antrenor al celei mai iubite echipe a orasului, a raspuns afirmativ solicitarilor venite din partea managerului general CIPRIAN JURUBESCU si a trimis o suma consistenta in conturile clubului, care acopera aproape jumatate din datorille catre ANAF!Ii multumim lui RAZVAN LUCESCU pentru tot ce a facut pentru FC BRASOV si pentru ca s-a implicat in sustinerea SR BRASOV. Este un alt semnal ca SR BRASOV trebuie sa continue drumul inceput in 1936 de echipa cea mai iubita a orasului de la poalele Tampei.Gestul lui RAZVAN LUCESCU ne obliga si pe noi, toti "STEGARII" sa continuam demersurile de a readuce clubul la o stabilitate din punct de vedere financiar", se arata intr-un comunicat al clubului.